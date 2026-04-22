Национальная полиция Украины распространила предостережение об увеличении патрулей на улицах под предлогом обеспечения безопасности в поминальные дни.

Однако не следует забывать, что полиция обычно входит и в состав групп «могилизаторов» из ТЦК. Так что гражданам в поминальные дни следует проявлять особую бдительность, заявил «ПолитНавигатору» украинский журналист Руслан Коцаба, вынужденный покинуть родную страну из-за репрессий за свою антивоенную позицию.

«На кладбищах людям нужно быть осторожными. Много случаев было, когда даже во время похорон приходят ТЦКшники и забирают мужчин. А через три-четыре недели родственники их видят в черных мешках с кусками обгоревшего вонючего мяса. То есть, их отправляют на утилизацию», – сказал журналист.

Коцаба напомнил, что зачастую патрули не столько выполняют план по мобилизации, а «сшибают бабки» с родственников, чтобы откупить мужчин от отправки на фронт.

Журналист отметил рекордную численность силовиков в тылу на Украине.

«У нас самое полицейское государство на континенте. У нас только 220 тыс мусоров на 17,5 млн населения, которое осталось. Это самый высокий процент. Так называемые «зарубежные партнеры», которые финансируют войну между Россией и НАТО на территории Украины, убивая Украину об Россию, украинцев об россиян, – они прекрасно понимают, что добровольцев нет. Идёт утилизация населения. А критиковать нельзя. Такие приняты законы. По всем признакам, у нас на Банковой – этническая группировка. А мне скажут: «Руслан, а ты антисемит, так нельзя говорить».

Коцаба выразил уверенность, что в итоге Зеленский или его преемник «подпишет капитуляцию»: