«Нам терять нечего» – на Украине шантажируют Румынию сумасшедшим украинским ПВО

Россия стала запускать свои дроны по Украине вдоль ее границ с другими странами, что стало проблемой для ПВО.

Об этом в эфире видеоблога «Третья мировая» заявил представленный как военный аналитик Василий Пехньо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт отметил, что в ходе последнего массированного удара по Западной Украине дроны шли вдоль границы с Белоруссией, но говорит, что российские БПЛА шли и «по ленточке границы с Румынией и Молдовой».

«Это ставит нас в сложное положение. Они понимают, что мы не можем сбить дрон, который летит в воздушном пространстве Румынии. Румыния сама не сбивает. Возникает патовая ситуация, когда дрон с территории Румынии выскакивает где-то под Черновцами или Свалявой и уже атакует Ужгород», – сказал Пехньо.

При этом он не стал уточнять, почему дрон, по его же словам, «идущий вдоль границы», то есть по территории Украины, теперь он считает летящим в Румынии.

Более того, дальше он признал, что, с одной стороны, понимает западных партнеров, поскольку украинские дроны периодически залетают в страны Балтии и падают там.