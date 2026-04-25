Cоветник министра обороны Украины Сергей Бекскрестнов, недавно попавший под удар российских дронов, дал интервью из больницы, пожаловавшись, что у него повреждена нога, и придется несколько месяце носить гипс.

Пациент уверен, что имела место попытка его убить. Ведущий киевского «Радио НВ» («рупор «соросят») поддакнул, что видит «сатанинскую логику, чтобы ударить по вашему дому реактивными «Шахедами», с которыми вы боретесь».

«Все эти «Шахеды» были на дистанционном управлении, то есть, ими управляли с территории России. И последний упавший «Шахед» был ретранслятором для того «Шахеда», который меня атаковал. То есть, точка управления была в России, потом был на высоте «Шахед» как ретранслятор. Другой «Шахед» атаковал мое здание. И потом, когда последний «Шахед» начал тоже меня атаковать, он потерял связь, и упал рядом, потому что управления не было. И это действительно была очень такая ужасная ночь. Я сейчас вспоминаю – мы выжили, пожалуй, чудом», – вспоминает Бескрестнов.

Он добавил, что ожидал покушения на себя, но полагал, что у его дома поставят маячок или заложат взрывчатку, после чего ведущий испуганно сказал, мол, не надо подсказывать врагам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».