«Не с нашим счастьем»: украинский политолог жалеет, что Трамп не похитит Зеленского как Мадуро
Вскоре президент США Дональд Трамп откажется от попыток примирения Москвы и Киева.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину и переехавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Один из подписчиков поинтересовался, не будет ли Трамп предпринимать меры против Зеленского, чтобы положить конец войне.
«Если говорить про Трампа, то украинский вопрос не является тем вопросом, который формирует сознание избирателей в Соединённых Штатах… Или формирует, но где-то там во втором десятке проблем, которые действительно волнуют рядового американца.
Трамп сделал всё что мог в плане попыток примирения Украины и России. И на сегодняшний день, скорее всего, он примет решение, что отойдёт от решения украинских вопросов, чтобы украинцы и русские решали без их посредничества», – считает эксперт.
Он говорит, что у Трампа есть масса куда более важных вопросов.
«А что касается Украины и России, то, скорее всего, он попросту оставит их наедине, а также прекратит любую помощь Украине. Я не думаю, что с Зеленским он будет действовать, как с Мадуро. Вот не с нашим счастьем, скажем так. Но при этом уход Соединённых Штатов с переговорных позиций, с переговорной площадки ничего хорошего не принесёт», – резюмировал Бондаренко.
