«Очнитесь! Нет никаких предпосылок для революции в России» – укро-нацист

В украинских СМИ появилось много лживых сообщений о том, что в России якобы готовится революция.

Об этом на своём канале заявил участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обвал рейтингов Путина, Зюганов заявляет о возможной революции в России осенью. Провал экономики, падение показателей, цены растут. Крах Кремля, страх Путина, новый переворот. Народ, вы серьёзно? Я как почитал публикации об обвале рейтингов Путина, которые упали с 72% до 68% – и это якобы уже всё. Какая, нафиг, революция. Страна рабов и страна господ. Там не будет никакой революции, потому что нет никаких предпосылок. Там даже через соцсети уже не спишешься», – рассуждал Лапин.