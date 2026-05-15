Задача выхода российской армии на административные границы Донецкой области [ныне ДНР] уже в этом году вполне решаемая.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции с ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ссылаясь на западные медиа, ведущая заметила, что российское командование якобы заверило своего лидера Владимира Путина, что ВС РФ смогут уже осень полностью занять Донбасс, и спросила, насколько это реально.

«Я считаю, что это реалистично, но зависит от кучи субъективных факторов», – сказал Бекренев.

Он жалуется, что фактором, играющим на руку русским, является «тотальное господство в воздухе», из-чего очень тяжело удерживать рубежи, поскольку авиабомбы «просто протаптывают коридор».