«Оставили нас без денег и людей» – мэр украинского городка пожаловался на киевских «освободителей»
Люди из приграничных украинских регионов массово переезжают в более безопасные места.
Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил мэр города Нежин (Черниговская область) Александр Кодола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
В начале своего выступления он заявил, что его регион граничит «одновременно с двумя “странами-террористами” – Россией и Белоруссией» и в феврале 2022 года сразу стал зоной боевых действий.
«Ни один сапог украинского, точнее русского оккупанта, не вошел в наш город», – путаясь хвастается Кодола.
Впрочем, при «освободителях» жизнь в его городе отнюдь не стала лучше, жалуется он, указывая на диктат Киева.
«Прежде всего, это риск свертывания децентрализации. Когда общины теряют финансовую автономию, в том числе, часть полномочий, они теряют, главное – быстроту и гибкость. А в условиях войны это критически важно, поскольку устойчивость – это не только наличие ресурсов, это возможность быстро ими распоряжаться», – говорит нежинский мэр, отрезанный от бюджетных коврижек.
Еще одной критической проблемой он называет резкую депопуляцию.
«Наше государство живет в условиях внутренней асимметрии. Приграничные регионы, как моя Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, к сожалению, теряют людей. Люди переезжают за границу в более безопасные регионы, на Западную Украину. Мы теряем человеческий капитал», – печалится Кодола.
English version :: Читать на английском «Оставили нас без денег и людей» – мэр украинского городка пожаловался на киевских «освободителей»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: