Откровения в польском эфире: «Воюем с Россией руками Украины. Она рухнет без траншей»
Полякам следует готовиться к десятилетиям нестабильности на своих границах и надеяться, что Украина продолжит войну с Россией.
Об этом в эфире польской радиостанции Wnet заявили польские военные аналитики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Так, эксперт центра Strategy&Future Марек Будзиш отмечает, что украинцы не изобрели новых и уникальных систем вооружений.
«Они смогли использовать легкодоступные компоненты, часто предназначенные для гражданского использования, и быстро преобразовать их в военные средства», – сказал Будзиш.
В свою очередь еще один приглашенный эксперт, Петр Новак, признает, что вся Украина функционирует лишь благодаря западной помощи.
«Она может составлять от 40 до 60 миллиардов евро в год, и без внешней поддержки она [Украина], к сожалению, рухнет», — считает Новак.
При этом он цинично признает, что боевые действия со стороны Украины означают, что «остальной регион не должен вести войну с Россией на своей территории».
В итоге участники дебатов сошлись на том, что Польше необходимо подготовиться к длительному периоду нестабильности.
«Нельзя исключить, что следующее поколение поляков будет жить в дестабилизированной, а не стабильной среде», – приходит к выводу Будзиш.
