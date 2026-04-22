Полякам следует готовиться к десятилетиям нестабильности на своих границах и надеяться, что Украина продолжит войну с Россией.

Об этом в эфире польской радиостанции Wnet заявили польские военные аналитики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, эксперт центра Strategy&Future Марек Будзиш отмечает, что украинцы не изобрели новых и уникальных систем вооружений.

«Они смогли использовать легкодоступные компоненты, часто предназначенные для гражданского использования, и быстро преобразовать их в военные средства», – сказал Будзиш.

В свою очередь еще один приглашенный эксперт, Петр Новак, признает, что вся Украина функционирует лишь благодаря западной помощи.

«Она может составлять от 40 до 60 миллиардов евро в год, и без внешней поддержки она [Украина], к сожалению, рухнет», — считает Новак.

При этом он цинично признает, что боевые действия со стороны Украины означают, что «остальной регион не должен вести войну с Россией на своей территории».

В итоге участники дебатов сошлись на том, что Польше необходимо подготовиться к длительному периоду нестабильности.