Ответ за Туапсе: «Весь Днепр в дыму, гарь рвёт лёгкие, над головой ревёт дрон»
Днепропетровск (переименован бандеровским режимом в «Днепр») подвергся массированному российскому удару.
«Когда начали бомбить, не знаю, вышвырнуло взрывом с кровати часа в три, когда закончили тоже не знаю, бомбят и сейчас, шахед воет над домом истеричным назгулом, и он не последний… Весь Днепр в дыму, гарь рвёт лёгкие, над головой ревёт дрон», – написал живущий в городе подельник Зеленского – депутат Верховной рады Максим Бужанский.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев полагает: удар нанесён с воспитательной целью – в ответ на смакование украинскими СМИ кадров горящего НПЗ в Туапсе. Поскольку на Украине «все более-менее крупные резервуары уничтожены» – не осталось «ни НПЗ, ни крупных и средних нефтебаз», целью «Гераней» могут стать простые заправки, полагает Нахушев.
«По- видимому, тестово, были нанесены отдельные удары по АЗС в Днепропетровске, Одессе и Белой Церкви. Горят не хуже, чем бочки с нефтью в Туапсе», – отмечает полковник.
English version :: Читать на английском Ответ за Туапсе: «Весь Днепр в дыму, гарь рвёт лёгкие, над головой ревёт дрон»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: