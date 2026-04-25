Ответ за Туапсе: «Весь Днепр в дыму, гарь рвёт лёгкие, над головой ревёт дрон»

Михаил Рябов.  
25.04.2026 12:38
  (Мск) , Москва
Днепропетровск, Россия, Спецоперация, Украина


Днепропетровск (переименован бандеровским режимом в «Днепр») подвергся массированному российскому удару.

«Когда начали бомбить, не знаю, вышвырнуло взрывом с кровати часа в три, когда закончили тоже не знаю, бомбят и сейчас, шахед воет над домом истеричным назгулом, и он не последний… Весь Днепр в дыму, гарь рвёт лёгкие, над головой ревёт дрон», – написал живущий в городе подельник Зеленского – депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Днепропетровск (переименован бандеровским режимом в «Днепр») подвергся массированному российскому удару. «Когда начали бомбить, не...

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев полагает: удар нанесён с воспитательной целью – в ответ на смакование украинскими СМИ кадров горящего НПЗ в Туапсе. Поскольку на Украине  «все более-менее крупные резервуары  уничтожены» – не осталось «ни НПЗ, ни крупных и средних нефтебаз», целью «Гераней» могут стать простые заправки, полагает Нахушев.

«По- видимому, тестово, были нанесены отдельные удары по АЗС в Днепропетровске, Одессе и Белой Церкви. Горят не хуже, чем бочки с нефтью в Туапсе», – отмечает полковник.

