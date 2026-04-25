Днепропетровск (переименован бандеровским режимом в «Днепр») подвергся массированному российскому удару.

«Когда начали бомбить, не знаю, вышвырнуло взрывом с кровати часа в три, когда закончили тоже не знаю, бомбят и сейчас, шахед воет над домом истеричным назгулом, и он не последний… Весь Днепр в дыму, гарь рвёт лёгкие, над головой ревёт дрон», – написал живущий в городе подельник Зеленского – депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев полагает: удар нанесён с воспитательной целью – в ответ на смакование украинскими СМИ кадров горящего НПЗ в Туапсе. Поскольку на Украине «все более-менее крупные резервуары уничтожены» – не осталось «ни НПЗ, ни крупных и средних нефтебаз», целью «Гераней» могут стать простые заправки, полагает Нахушев.