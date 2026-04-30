Под Киевом строят 300-километровую линию обороны
Украина строит линию обороны длиной 300 километров от Киева до Сум, которая должна помочь остановить гипотетическое наступление российской армии со стороны Белоруссии.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Украинцы собираются строить оборонительную линию от Киева до Сум. Довольно интересная затея. И мне кажется, что очень здорово, что они этим занялись. Чем бы дитя не тешилось, чем больше у них будет ресурсов уходить на такое изображение бурной деятельности, тем лучше.
Потому что ресурсы нужны будут не только строительные, но и человеческие, чтобы эту линию обороны кем-то занять. Эта линия пройдёт на удалении где-то 80-100 километров от северной границы.
То есть они не сбрасывают со счетов вероятность того, что российская армия вдруг опять начнет наступление из Белоруссии и пойдет на Чернигов.
Интересно, что у них в этой буферной зоне, сам Чернигов остается, видимо, нам. Как и половина Черниговской и Сумской области», – сказал Коц.
«Так что я думаю, что это все-таки больше о распиле бабла и об изображении бурной деятельности. Потому что если вот так вот навскидку взглянуть на карту, это километров 300 блиндажей, окопов, бетонных дотов, зубов дракона, противотанковых рвов, колючей проволоки.
Представляете, сколько это денег, сколько на этом можно своровать? У них сколько было таких амбициозных проектов, начиная со стены Яценюка, которые пока не изменили ситуацию на поле боя.
Но для того, чтобы держать 300 километров вот этой линии обороны подготовленной, надо с десяток бригад. Где они сейчас их возьмут для того, что разместить на этой линии обороны, мне не очень понятно.
У ВСУ сейчас нет свободного резерва, ну, вот такого масштаба. Может, поэтому там они в основном делают упор на фортификации», – добавил он.
English version :: Читать на английском Под Киевом строят 300-километровую линию обороны