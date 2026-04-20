«Поубивали фармацевтов» – США не ликвидировали ни одного иранского ядерщика-оружейника

Максим Столяров.  
20.04.2026 21:20
  (Мск) , Москва
США охотились за иранской интеллектуальной элитой для того, чтобы избавиться от конкурентов на мировом фармацевтическом рынке.

Об этом в интервью политологу Игорю Шишкину заявил российский политик, бывший заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорили, что в прошлом году американцы целенаправленно убили иранских ученых-ядерщиков. Они действительно убили многих ученых, занимающихся исследованиями влияния ядерных технологий на фармацевтику.

Ни одного ученого, который занимался бы вооружениями, они не убили. Они убивали тех, кто вывел сегодня Иран на лидирующие позиции в мире по фармацевтическим препаратам с применением изотопов», – сказал Бабурин.

«Три года тому назад меня пригласили на иранский медицинский комбинат. Ну, я думаю, ну что там смотреть, эти ржавые баки какие-нибудь там или еще что-то. Когда я туда приехал, я увидел, что российской фармацевтике как до луны пешком до той, которая есть в Иране.

Как они это достали через все санкции, они же под полными санкциями… Самые современные приборы и оборудование из Америки, Европы, Японии, Южной Кореи. У них это все есть.

И в этом отношении США целенаправленно убивали конкурентов. Тех, которые выводили Иран в лидеры по медицине», – добавил он.

