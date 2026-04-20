«Поубивали фармацевтов» – США не ликвидировали ни одного иранского ядерщика-оружейника

США охотились за иранской интеллектуальной элитой для того, чтобы избавиться от конкурентов на мировом фармацевтическом рынке.

Об этом в интервью политологу Игорю Шишкину заявил российский политик, бывший заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорили, что в прошлом году американцы целенаправленно убили иранских ученых-ядерщиков. Они действительно убили многих ученых, занимающихся исследованиями влияния ядерных технологий на фармацевтику. Ни одного ученого, который занимался бы вооружениями, они не убили. Они убивали тех, кто вывел сегодня Иран на лидирующие позиции в мире по фармацевтическим препаратам с применением изотопов», – сказал Бабурин.