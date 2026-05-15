«Поздно: забудьте о справедливом мире» – бывший волонтер нацистского «Миротворца»

Игорь Шкапа.  
15.05.2026 16:13
  (Мск) , Киев
Украине можно даже не мечтать о «справедливом мире» с Россией – этот шанс Владимир Зеленский упустил.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA волонтер подконтрольного СБУ сайта «Миротворец» порохобот Мирослав Олешко, ныне покинувший Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы можем мечтать, что у нас будет справедливый мир, что мы вернем территории. Справедливого мира для Украины не будет. Мы все просрали. Справедливый мир мог быть лишь в 2020-м, но Зеленский отказался подписывать с Путиным соглашения в Париже [на самом деле это было в 2019-м]. Больше справедливого мира не будет», – уверен Олешко.

Он добавил, что о «справедливом мире рассказывают байки люди, который зарабатывают миллионы в свой карман».

По его словам, среди тех, кто критикует в соцсетях экс-пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель за ее интервью Такеру Карлсону, где она, помимо нелицеприятных вещей в адрес бывшего шефа, призвала к миру, находятся люди, которым «чудесно живется во время войны».

«Они напуганы этими заявлениями, они напуганы моими заявлениями. Поэтому Зеленский ввел против меня санкции. И все эти грантоеды и соросята партии войны поддерживают санкции против меня. Так же они будут поддерживать санкции против Юлии Мендель. Потому что они хотят с подконтрольным Зеленским и далее зарабатывать на войне», – резюмировал Олешко.

