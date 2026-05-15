Придётся попотеть: конфликт с Западом может затянуться на десятилетия

Максим Столяров.  
15.05.2026 22:54
  (Мск) , Москва
Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Евросоюз превращается в новую инкарнацию гитлеровской империи, которую России ещё придётся побеждать.

Об этом на своём канале заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не случайно многие в Европе называют Евросоюз инкарнацией гитлеровской империи. То есть, это, по сути, то же самое, только немножко в другой, либеральной, обработке, с радужными флагами и всем таким.

Но, по сути, в логике геополитики, это именно то же самое. И Евросоюз будет очень заинтересован в том, чтобы долгое время поддерживать противостояние Украины с Россией.

Соответственно, нам нужно быть морально готовыми к тому, что это противостояние продлится еще не один год, а в том или ином виде еще не одно десятилетие», – сказал Холмогоров.

«Потому что оно в конечном счете может иметь только два исхода. Либо воссоединение этих земель с Россией, либо они нас добьют. Мне кажется, что второе все-таки маловероятно. Ни разу еще никому Россию добить не удалось. Так что будем надеяться все-таки на исход первого.

Но этот первый исход потребует большого количества времени, большого количества сил, большого количества внутренней мобилизации и готовности, потому что у нас очень расслабилось наше общество. Мы все привыкли тусоваться, хорошо есть-пить, сидеть в телефончиках и так далее», – добавил он.

