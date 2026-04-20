Протесты в Тегеране были полностью проплачены США – очевидец Бабурин рассказал, как выглядели бунтовщики

Антиправительственные протесты в Тегеране, предшествующие нападению Израиля и США, были полностью проплачены Вашингтоном.

Об этом в интервью политологу Игорю Шишкину заявил российский политик, бывший заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никаких массовых протестов в декабре–январе не было. Была сплошная имитация. Я как раз был в Тегеране, когда они уже как бы изображались. К вечеру на каком-то перекрёстке собиралась группа людей, которые начинали кричать, сжигать флаги. Как только появлялась полиция, они тут же убегали.

И когда всё-таки начали их всех задерживать, ни одного шахида среди них не оказалось. Все задержанные либо в соответствии с полученными инструкциями говорили, что мы вообще ни при чём, это получилось так, что я тут оказался.

Либо откровенно говорили, что заплатили деньги. Это была сплошная имитация, чтобы Америка могла сказать, вот мы идем на помощь этим протестующим. Не было протестующих», – сказал Бабурин.