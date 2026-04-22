«Путин – новый Сулеймани» – русофобы в Вашингтоне сходят с ума

Максим Столяров.  
22.04.2026 18:42
  (Мск) , Москва
Война, Иран, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия


Если Россия предоставляла Тегерану разведданные и технологии, то лично президент Владимир Путин якобы виноват во всех потерях, которые несут американцы в нынешней агрессии против Ирана

Об этом говорили участники слушаний в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия предоставляла Тегерану разведданные и технологии, то лично президент Владимир Путин якобы виноват...

«Если вдуматься в то, что разведданные, модернизацию беспилотников, тактические рекомендации и схемы нанесения ударов похожи до жути на то, что мы видели в действиях России на Украине, как я могу не предположить, что одна из причин, по которой американские военнослужащие получают ранения или гибнут на Ближнем Востоке – это возможности, которые получил от России Иран в виде обучения и материальной поддержки? Это натяжка?

В каком-то смысле Путин – это новый Сулеймани. Он даёт советы и приказывает людям на местах убивать американских солдат на американских базах за пределами Ирана. Это преувеличение? Думаю, дело в масштабах.

Но на мой взгляд, если Путин виновен в смерти одного американского военнослужащего, то с таким же успехом он может быть виновен в смерти пяти тысяч.

Можно ли сказать, что советы, которые Россия и Путин давали Ирану, потенциально могли привести к гибели военнослужащих в зоне их ответственности?», – риторически вопрошал конгрессмен-республиканец Том Тиллис.

«Безусловно», – ответил ему Илан Берман, старший вице-президент Американского совета по внешней политике.

