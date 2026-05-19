Санкции США приостановлены еще на месяц. Что это даст России

Елена Острякова.  
19.05.2026 14:41
  (Мск) , Москва
Минфин США продлил еще на 30 дней исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Разрешение продлевают уже во второй раз, чтобы не допустить резких колебаний на рынке топлива.

Примечательно: Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, – ещё до решения американского министерства.

«Донни так всё устроил, что коммерческой нефтюшки в мире осталось на две-три недели. При этом начинающийся туристический сезон и посевная требуют топлива, а война Трампа и Нетаньяху против Ирана возобновится уже до конца этого месяца», – пишет радиоведущий Сергей Мардан.

«Что-то мелочится этот Скотт Бессент. Нервирует рынок. Продлевал бы уж свою бумагу до конца года сразу. Лицензия Минфина США нужна многим покупателям российской нефти и нефтепродуктов, которые побаиваются репрессий. Россия торгует, игнорируя санкции США и Европы», – указывает политолог Сергей Станкевич.

Эксперт по энергетике Александр Фролов, считает, что даже если бы Минфин США не продлил свою лицензию, на реальном экспорте это бы не отразилось, потому что сейчас ни одна страна в мире не в состоянии нарастить добычу. Разве что российским нефтяникам пришлось продавать через вторые-третьи руки, что увеличило бы транспортные расходы.

«Если тенденция будет сохраняться, и министр энергетики США, который заявлял, что они до лета разберутся с ситуацией в Ормузском проливе, окажется неправ, и кризис продолжится, это будет означать, что доля нефтегазовых доходов очевидно вырастет. Возможно, она даже превысит показатель в 25%, может и 30% достичь», – сказал Фролов в интервью РБК.

По его словам доходы бюджета РФ уже увеличились вдвое в апреле по сравнению с январем, а во втором квартале они вырастут еще больше из-за российских особенностей взимания налога на прибыль.

