Русские отвлекают Белоруссией внимание от главного удара в другом месте – генерал ВСУ

Игорь Шкапа.  
20.04.2026 23:39
  (Мск) , Киев
Россия регулярно проводит информационно-психологичекие кампании, чтобы ввести в заблуждение украинское командование.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия регулярно проводит информационно-психологичекие кампании, чтобы ввести в заблуждение украинское командование. Об этом в...

Он говорит, что у Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко нет желания воевать с Украиной.

«Но это не означает, что территорию Республики Беларусь русские не будут использовать как повторный плацдарм для агрессии», – сказал Кривонос.

Ведущий напомнил, что диктатор Зеленский пригрозил Лукашенко похищением.

«Дипломатического этикета не хватает и опыта, самоуверенность просто зашкаливает за край. Не так давно мы же это видели в общении нашего верховного главнокомандующего, президента Украины относительно руководства Венгрии.

В определенных моментах это напоминает пацанские разборки и запугивание друг друга: а я тебе, а ты мне. Нельзя такие вещи проводить на уровне руководителей государств», – считает укро-генерал.

При этом он не исключает, что Россия может использовать белорусский кейс для дезинформации, чтобы ударить неожиданно в другом месте.

«Информационно-психологические операции системно проводятся со стороны наших врагов. Плюс ввод противника в заблуждение – один из факторов, который должен активно использоваться не только врагами против нас, но и нами против врага. И достаточно часто разыгрывается карта – мы нападем там, а мы вынуждены тратить резервы на другие места», – опасается Кривонос.

English version :: Читать на английском Русские отвлекают Белоруссией внимание от главного удара в другом месте – генерал ВСУ

