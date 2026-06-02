Британский депутат напуган русским «Посейдоном»: «Поступают тревожные сообщения о способности вызывать гигантские волны»

На заседании британского парламента депутат Питер Принсли поделился опасениями по поводу возможностей секретного подводного оружия России – торпед «Посейдон».

«У спокойных берегов Суффолка расположены важнейшие объекты инфраструктуры: кабели связи, электроустановки. Поступают тревожные сообщения о боеприпасах, способных вызывать гигантские приливные волны, которые угрожают прибрежным населённым пунктам и даже нашим ядерным объектам. Может ли министр рассказать о том, какие шаги предпринимает правительство, чтобы по-настоящему защитить прибрежные воды от враждебных сил, от иностранной активности и обеспечить нашу национальную безопасность?» – спросил депутат у чиновников правительства.

Успокаивать общественность взялся замминистра обороны Великобритании Эл Карнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мой уважаемый коллега поднял очень важный вопрос. Активность российских надводных и подводных сил возросла на 30%, и главная обязанность любого правительства — защищать свой народ. Мы твёрдо намерены продолжать работу по противодействию враждебным государствам и обеспечивать национальную безопасность. И я уверен, что, хотя эти берега и спокойны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, королевский ВМФ защищает наши территориальные воды, международные воды и наши международные интересы, – заверил Карнс.