«Самый страшный кейс»: тела ВСУшников годами лежат неопознанными в моргах

Вадим Москаленко.  
15.05.2026 23:55
  (Мск) , Киев
Украинская система судебно-медицинской экспертизы коллапсировала ещё в 2022 году, потому что не справляется с потоком тел мёртвых ВСУшников.

Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «голос львовского Евромайдана» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас катастрофическая ситуация с идентификацией останков наших погибших военнослужащих. И последний самый страшный кейс – это когда потребовалось полтора года на то, чтобы была сделана экспертиза ДНК, в то время как тело все время лежало на месте.

Когда мы начали разбираться в этой ситуации, оказалось, что по линии Министерства здравоохранения по экспертным лабораториям есть катастрофическая ситуация с отсутствием экспертов, из-за того, что чрезвычайно низкая их оплата труда.

Когда будет пересмотрена зарплата экспертов? Потому что это неприемлемо, чтобы люди ждали такое долгое время», – спросила Федина.

По украинской политической традиции министр образования Украины Виктор Ляшко свалил вину на предшественников.

«До 2024 года Бюро судебно-медицинской экспертизы находились в сфере подчинения органов местного самоуправления. В 2024 году во исполнение закона Министерство здравоохранения начало процедуру и забрало целостные имущественные комплексы, медицинских работников, судебно-медицинских экспертов в свою сферу подчинения.

Система судебно-медицинской экспертизы была выстроена для гражданской работы. С началом вторжения нагрузка стала несопоставима.

И когда начались репатриации, когда на Украину пришло определенное количество тел, две тысячи, у нас случился коллапс.

Ситуация не решается взмахом волшебной палочки. Уже закуплено семь ДНК-лабораторий, в этом году дополнительно закупаем», – ответил укро-министр, и пообещал «сделать всё возможное для поднятия зарплат».

