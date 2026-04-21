Украина возобновит транзит российской нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию к концу апреля. Однако Киев ждет, что Венгрия разблокирует в ответ предоставление европейского кредита на 90 миллиардов, снимет вето на вступление в Евросоюз и вернет 40 миллионов долларов, которые были изъяты венгерскими правоохранителями у украинских инкассаторов.

Об этом заявил диктатор Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не поддерживаю продажу российской нефти. Я знаю, что у венгров это условие. Немцы, в принципе, все страны говорят: «Ну смотри, мы договаривались, что к 27-му году», – они с венграми договаривались, – «что к 27-му году это может работать, но они за это время должны подготовить альтернативный источник». Поэтому мы со своей стороны выполняем то, что мы пообещали. До конца апреля. Венгры, думаю, выполняют то, что они пообещали – разблокируют 90 миллиардов. Европейский союз выполнит то, что они пообещали – договорятся с венграми, с новым правительством и другими. Украина все сделала, открывайте нам кластер, первый, и давайте потом, шаг за шагом, не тормозить, открывать нам кластеры, приблизить нас к членству в ЕС… Да, и деньги хотелось бы вернуть все-таки. Они там у нас деньги некоторые забрали, скажем так, странно. Будем говорить уже с Мадьяром, я думаю, должны вернуть – эти деньги просто Орбан украл», – заявил Зеленский.

В начале марта в Венгрии задержали две машины и семерых сотрудников украинского «Ощадбанка», которые их сопровождали. Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Украинцев вернули на родину, а деньги конфисковали.