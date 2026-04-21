Скоро бандеровцы получат деньги на еще полтора года войны – экс-глава ЦРУ

Европа удивительно быстро активизировалась для помощи Украине в разных сферах, и это «приятно видеть».

Об этом в эфире видеоблога «Independence Avenue Media» заявил бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо отдать должное, ЕС тоже очень активизировался. Брюссель никогда не славился скоростью бюрократических процедур, но в последние месяцы это просто поразительно.

Конечно, Венгрия приостановила выделение 90 млрд евро, которые ЕС согласовал для финансовой поддержки Украины. Полагаю, что после отстранения от власти предыдущего премьер-министра Венгрии ситуация изменится. Это не произойдёт в одночасье, я думаю, что будут обсуждения и так далее, но полагаю, что Венгрия снимет наложенное вето. И надеюсь, больше никто не будет препятствовать выделению этой крайне важной помощи, которая позволит поддерживать Украину в течение полутора лет разными способами.

Европа активизировалась. Германия, например, обязалась закупить для Украины американские противоракетные комплексы, мы не препятствуем этому.

И не стоит забывать, что в соответствии с законом об ассигнованиях на национальную оборону на каждый из двух лет выделяется по 400 млн.

Так что это не полное прекращение помощи (со стороны США). Но, безусловно, её объём сократился по сравнению с тем временем, когда мы были крупнейшим донором, намного опережая все европейские страны вместе взятые. Так что приятно видеть, что Европа активизируется в разных сферах», – заявил Петреус.