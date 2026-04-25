Сначала Славянск, потом Запорожье. Прогноз на летнюю кампанию

Максим Столяров.  
25.04.2026 14:01
  (Мск) , Москва
У российской армии есть посильная возможность провести силовую операцию по освобождению оставшейся подконтрольной Киеву территории ДНР.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё-таки, это должен быть Славянска-Краматорский участок. Потому что есть реальная возможность, это посильная задача, её можно выполнить, занять силой просто остаток Донецкой области и выйти на границы. И таким образом подвести обе стороны, оба правительства в Москве и в Киеве к линии, за которой можно уже подписывать какое-то перемирие… И Сырский на это указывает, что сейчас начнётся наступление.

И по всем телодвижениям, по отвлекающему манёвру – есть такое выражение: отвлечение сил противника на негодный объект, то есть Северный фронт – это негодный объект, созданный специально, чтобы украинцы смотрели туда, а на самом деле наступление в другом месте будет. По всем этим телодвижениям совершенно очевидно, что идёт подготовка, это ещё не наступление», – сказал Ширяев.

«Но, строго говоря, наступление не будет стремительным прорывом, будет примерно так, как и было в прошлом году, но продвижение будет более активным. Есть два участка, на которых российская армия может наступать, скорее всего, по отдельности. Сначала Славянско-Краматорский участок. И второй участок – это Запорожская область, перейти туда. Вместе два наступления одновременно – что-то у меня сомнения, что потянут», – добавил эксперт.

