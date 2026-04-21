Сохранение хотя бы куска нацистской Украины приведёт к войне между РФ и Европой – Караганов

Максим Столяров.  
21.04.2026 21:59
  (Мск) , Москва
Война, Вооруженные силы, Денацификация, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские элиты настолько ослеплены жадностью, что потеряли чувство самосохранения, ответственности и совести.

Об этом в интервью немецкому предпринимателю Александру фон Бисмарку заявил журналистам заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужен разгром этого фашистского режима на Украине. Полный разгром и превращение остатков Украины в демилитаризованную страну с изменившимся режимом.

Потому что они сейчас фактически стали почти что копией нацистского режима в Германии. Нужно изменение политического строя, нужна демилитаризация полная», – сказал Караганов.

«Потому что – если мы даже сейчас остановимся, например, аляскинские предложения мы получим, то украинская элита, которая подкармливается европейцами, будет по-прежнему провоцировать, наносить по нам удары, и нам придется рано или поздно возобновить войну.

Но это будет война уже на уничтожение не только Украины, но и Европы. Нам это надоедает. Мы это понимаем. Сейчас Владимир Путин все-таки колеблется. Но уверяю вас, что огромное большинство людей в России склоняется к необходимости жестокого наказания Европы.

Хотя виновата не Европа, виновата ее нынешняя обанкротившаяся элита», – подытожил он.

