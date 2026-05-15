Украинские политики охотятся за американскими сенаторами под туалетами, чтобы сфотографироваться с ними и выдать это за личную встречу.

Об этом в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (объявлен экстремистом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Арестович рассказал, какую картину он однажды наблюдал в кулуарах американского конгресса при появлении одного знакового сенатора, который шел в уборную.

«И такое стадо пасется там деятелей украинских в ранге экс-президентов, народных депутатов и так далее. Что они делают? За ними команда, стоит пиарщица, пара фотографов. И он подбегает к чиновнику перед входом в туалет, кричит, мистер такой-то. А сенатор же не понимает, что вокруг куча людей с телефонами, они со всеми здороваются. Те потом делают снимки, пишут… буквально через час появляется новость: встретился с таким-то, ла-ла-ла, обсудил с ним вопрос вступления Украины в НАТО… На входе в туалет поймал», – вспоминает Арестович.

Он обратил внимание, что в последнее время пошла серия заявлений комплиментарных в адрес ВСУ отставных генералов НАТО.