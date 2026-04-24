Военнослужащие 14 бригады ВСУ на Купянском направлении оказались в критическом положении, оставшись без продовольствия и питьевой воды.

Фотографии украинских военнослужащих были опубликованы в украинских соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что украинские солдаты теряют сознание от голода, пьют дождевую воду, а командование никак не реагирует. Со связью тоже проблемы.

Изображённые на фото были временно прикомандированными к 30-й механизированной бригаде ВСУ.

После обнародования информации украинское командование было вынуждено реагировать. В Генштабе ВСУ не стали отрицать проблему, но сразу нашли оправдание.

«Систематические авиационные и ракетные удары противника по переправам через речку Оскол сильно затруднили логистическое обеспечение подразделений в районе города Купянск», – нашлись в ведомстве, и пообещали «принять меры».

Советник Зеленского по дронам, нацист и убийца Сергей Стерненко подчеркнул, что такая ситуация по всему фронту.

«Действительно, враг постоянно бьёт по нашим переправам. И такая ситуация с логистикой почти на всех участках фронта. Потому что в небе тотальное доминирование дронов, поэтому доставить провизию на позиции чрезвычайно сложно. Я знаю ситуации, когда наземные роботизированные комплексы не доезжали до позиций почти никогда, а тяжёлые дроны могли доставлять провизию только в трёх случаях из десяти. Такая сейчас реальность», – сказал Стерненко.

Также в Генштабе Украины сообщили, что после скандала уволили командира 14 бригады и командира 10 армейского корпуса. Но Стерненко признался, что как минимум одно увольнение произошло за две недели до скандала – и не имеет к голодающим ВСУшникам отношения.