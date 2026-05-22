Террорист Буданов: Для развала России нужно вернуть главарей сепаратистов из-за границы

Игорь Шкапа.  
22.05.2026 12:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 340
 
Развал России, на который делают ставку Запад и Украина, невозможен, пока главари сепаратистов находятся за границей – их нужно возвращать в нацреспублики для активизации подрывной деятельности.

Об этом в интервью во время проведения KyivStratcom Forum 2026 заявил экс-начальник ГУР МО Украины, а ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (террорист), передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Ведущий спросил, насколько реальна ситуацию, чтобы малые народы захотели выйти из состава России, напомнив, что Украина признала «независимость Чечни».

«Отсоединиться они смогут, когда появится лидер и когда начнется дестабилизация в России. В это время это все возможно при этих двух аспектах. Первое — дестабилизация внутри или слабость, что в принципе для них одно и то же, и наличие находящегося на месте национального лидера. Вот тогда, да, это возможно», – сказал экс-начальник ГУР.

При этом он признал, что на данный момент сепаратисты в России не обладают значимым влиянием.

«Они не сильны, не хватает лидеров на месте. Есть несколько этнических серьезных таких лидеров, но они в большинстве своем находятся сейчас не на территории Российской Федерации. Вот в то время, если им удастся вернуться, это будет страшным вызовом для их целостности», – надеется Буданов.

 

