Террорист Буданов: Для развала России нужно вернуть главарей сепаратистов из-за границы
Развал России, на который делают ставку Запад и Украина, невозможен, пока главари сепаратистов находятся за границей – их нужно возвращать в нацреспублики для активизации подрывной деятельности.
Об этом в интервью во время проведения KyivStratcom Forum 2026 заявил экс-начальник ГУР МО Украины, а ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (террорист), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущий спросил, насколько реальна ситуацию, чтобы малые народы захотели выйти из состава России, напомнив, что Украина признала «независимость Чечни».
«Отсоединиться они смогут, когда появится лидер и когда начнется дестабилизация в России. В это время это все возможно при этих двух аспектах. Первое — дестабилизация внутри или слабость, что в принципе для них одно и то же, и наличие находящегося на месте национального лидера. Вот тогда, да, это возможно», – сказал экс-начальник ГУР.
При этом он признал, что на данный момент сепаратисты в России не обладают значимым влиянием.
«Они не сильны, не хватает лидеров на месте. Есть несколько этнических серьезных таких лидеров, но они в большинстве своем находятся сейчас не на территории Российской Федерации. Вот в то время, если им удастся вернуться, это будет страшным вызовом для их целостности», – надеется Буданов.
English version :: Читать на английском Террорист Буданов: Для развала России нужно вернуть главарей сепаратистов из-за границы