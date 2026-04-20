Террорист Трамп окончательно сорвал с Америки маску «защитницы демократии» – экс-вице-спикер Госдумы

Максим Столяров.  
20.04.2026 20:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 364
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм


Дональд Трамп перестал прикрывать террористическую сущность США словами о защите демократии, но международное сообщество всё равно игнорирует его преступления.

Об этом в интервью политологу Игорю Шишкину заявил российский политик, бывший заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если мы будем перебирать за этот месяц, сколько раз президент США врал, я думаю, что не хватит пальцев на руках. Просто он каждый день врал.

Конечно, где это президенты Соединенных Штатов не врут. Другое дело, что они обычно это скрывают, а этот не скрывает. В этом я согласен с теми, кто говорит, что мы должны поклониться Трампу, что он перестал обманывать мир», – сказал Бабурин.

«Потому что до этого американские президенты часто делали то же самое, но прикрываясь словами о демократии. А Трамп не стал прикрываться.

Вот он убил генерала Сулеймани, прилетевшего в независимый Ирак с дипломатическим визитом. Убил всех, кто его сопровождал и кто его встречал, и на другой день публично на пресс-конференции стал хвастать, что это он отдал приказ об убийстве.

Он публично признал себя международным террористом.

А международное сообщество утерлось, и никаких вопросов к американскому президенту», – подытожил политик.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Террорист Трамп окончательно сорвал с Америки маску «защитницы демократии» – экс-вице-спикер Госдумы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить