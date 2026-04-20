Террорист Трамп окончательно сорвал с Америки маску «защитницы демократии» – экс-вице-спикер Госдумы

Дональд Трамп перестал прикрывать террористическую сущность США словами о защите демократии, но международное сообщество всё равно игнорирует его преступления.

Об этом в интервью политологу Игорю Шишкину заявил российский политик, бывший заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы будем перебирать за этот месяц, сколько раз президент США врал, я думаю, что не хватит пальцев на руках. Просто он каждый день врал.

Конечно, где это президенты Соединенных Штатов не врут. Другое дело, что они обычно это скрывают, а этот не скрывает. В этом я согласен с теми, кто говорит, что мы должны поклониться Трампу, что он перестал обманывать мир», – сказал Бабурин.

«Потому что до этого американские президенты часто делали то же самое, но прикрываясь словами о демократии. А Трамп не стал прикрываться.

Вот он убил генерала Сулеймани, прилетевшего в независимый Ирак с дипломатическим визитом. Убил всех, кто его сопровождал и кто его встречал, и на другой день публично на пресс-конференции стал хвастать, что это он отдал приказ об убийстве.

Он публично признал себя международным террористом.

А международное сообщество утерлось, и никаких вопросов к американскому президенту», – подытожил политик.