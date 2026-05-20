Дальнобойные дроны абсолютно непригодны для нового контрнаступа ВСУ – австрийский полковник

Анатолий Лапин.  
20.05.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 35
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины больше нет никаких «козырей», кроме террористических ударов по России дальнобойными дронами. Но это не меняет положения на поле боя, где нужна бронетехника и танки.

Об этом в эфире телеканала Der Standart заявил австрийский полковник Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины больше нет никаких «козырей», кроме террористических ударов по России дальнобойными дронами. Но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видим, что Украине удалось вернуть инициативу на стратегическом уровне, используя эти беспилотники большой дальности, которые она создаёт сама и при поддержке европейцев. Но эти нападения не позволяют Украине снова по-настоящему завладеть территорией.

Для этого нужны наступательные системы вооружения. И здесь мы не видим никаких поставок. То есть то, что имело наступательный потенциал со стороны Украины, было израсходовано в последние годы…», – отметил он.

«Украине здесь понадобятся наступательные возможности, транспортные средства, чтобы снова перейти в наступление. Добавьте к этому тот факт, что в настоящее время война с беспилотниками привела к тому, что война вообще замерла.

То есть мы только что говорили о стратегическом уровне, но на оперативно-тактическом уровне мы видим, что стеклянное поле боя, которое является зоной смерти, было создано на 50 км, через которые обе стороны вряд ли смогут продвинуться, особенно с помощью танков или аналогичных транспортных средств», – рассуждал Рейснер.

Читайте также: Австрийский полковник: Контратаки ВСУ – песчинка посреди огромного фронта.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Дальнобойные дроны абсолютно непригодны для нового контрнаступа ВСУ – австрийский полковник

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить