Экс-лидер майданщиков: «С деньгами на войну вопрос решили. Осталось наловить мясо»

Переловив людей на улицах для отправки на фронт, ТЦК и полиция Украины все чаще врываются непосредственно в дома украинцев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гнап продемонстрировал видео, снятое в Запорожье. На ролике можно увидеть, как полицейских пытаются выгнать из дома, когда они проникли для выявления якобы уклониста, не имея на этой никакой санкции.

«А потом эти полицейские удивляются, что кто-то решается встречать их на пороге собственного дома с оружием, как это было на днях на Хмельниччине, где мужчина застрелил одного полицейского и ранил другого. Но это полицию и ТЦК не останавливает. И таких вот случаев незаконного проникновения в жилье людей становится все больше. Собственно, ТЦКшное начальство уже и не скрывает, что, переловив людей на улицах, они вынуждены идти по домам и предприятиям», – говорит Гнап.

Он подчеркивает, что в современной Украине статья конституции о неприкосновенности жилья не работает а ТЦК и полиция «просто плюют» на нее.

Журналист продемонстрировал еще несколько такого рода роликов, в том числе, налеты людоловов на предприятия.