Трамп в Китае. Все «перемоги» скоро превратятся в тайваньскую тыкву

Вот и закончился первый за девять лет визит Трампа в Китай. Как и предупреждали эксперты, для Рыжего он закончился практически ничем, несмотря на солидную свиту из мультимиллиардеров. Самой значительной «перемогой» дедули признают контракты на закупку Китаем американской сои, говядины и 300 авиалайнеров компании «Боинг», хотя американцы рассчитывали впарить Си 500 штук.

В среде сторонников Трампа, по данным СМИ, царит уныние. Не таких достижений на минималках они ожидали. Трамписты надеялись, что визит их лидера поможет решить самую больную проблему, созданную «миротворцем», — деблокаду Ормузского пролива со стороны Ирана, которая позволила бы «обкому» выйти из конфликта с гордо выпяченной челюстью и с чувством выполненного долга, что можно было бы продать осенью американскому электорату накануне парламентских выборов.

На что хочется обратить внимание в ходе прошедшего визита. Трамп прилетел к Си присмиревшим, без присущих ему амикошонства и панибратства, если не считать излюбленное Рыжим перетягивание рукопожатия, длившееся целых 14 секунд.

Встретили Донни вполне вежливо и даже пышно: красная дорожка у трапа самолёта, церемониальный военный проход, детишки с флажками, но в китайской прессе новость о визите «уважаемого человека» задвинули на задворки, отдав первую полосу переговорам китайского руководства с руководством Таджикистана.

Трамп натужно острил и пытался подмазать Си грубой лестью, рассказывая председателю КНР, какой он умный, красивый и высокий по сравнению с типичными китайцами. Си с вежливой улыбкой слушал всю эту духоподъёмную белиберду, но было заметно, что сладкие трели Донни его совершенно не трогают.

В ходе переговоров, Трамп применил свою излюбленную тактику. Не имея возможности помешать каким-либо неприятным для верхушки США событиям, он их милостиво разрешил. Так было, когда дубовый по пояс министр финансов США Скотт Бессент (которого Илон Маск назвал «тупым, как куча кирпичей») разрешил покупать российскую нефть, уже перевозимую по морю танкерами, так и теперь, Минфин США разрешил Китаю приобретать чипы для ИИ компании nVidia, которые Пекин без особых проблем закупает в рамках параллельного импорта через третьи страны.

И до визита Трампа было понятно, что ничего у него не выйдет и с попыткой надавить на Иран через китайское руководство. Наивная до слёз хуцпа с призывом к Пекину закупать вкусную американскую нефть вместо тоталитарной иранской, но по цене в три раза дороже, была способна обмануть только очень наивных: это была слабая попытка остановить крах нефтедоллара, поскольку контроль Ирана над Ормузом и условие оплаты местной нефти в юанях, угрожает тектоническими потрясениями самой американской гегемонии.

Зачем, спрашивается, Си помогать Трампу с деблокадой Ормуза, если китайские танкеры спокойно везут нефть в родные пенаты, а контроль Ирана поднимает авторитет юаня на фоне изрядно запомоенного доллара?

Когда был принят совместный Си и Трампа меморандум, что Ормуз было бы хорошо разблокировать и вообще, сложившаяся ситуация ай-яй-яй какая нехорошая, «обком» не придумал ничего лучшего, чем выпустить на телеэкраны старого маразматика, террориста и отбитого гомосека Линдси Грэма, который принялся угрожать и брызгать слюной на Китай, Иран и Россию. На что рассчитывали «обкомовские», выпуская к микрофонам «плохого полицейского», — непонятно совершенно.

Не прокатило и предложение из свиты Трампа, устроить контроль над ИИ под чутким руководством США и при некотором участии Китая, по образу и подобию МАГАТЭ. Зачем китайским компаниям передавать контроль над своими, весьма продвинутыми, нейросетями с открытым исходным кодом, да ещё и крайне экономных к вычислительным ресурсам, каким-то мутным заокеанским дядям, которые будут доить их досуха, тоже, не очень понятно.

Кроме навязанной Си американской сои, говядины и гражданских авиалайнеров, Трамп увёз с собой в клюве разрешение Си на продажу США редкозёмов, так что теперь компания «Локхид-Мартин» сможет, наконец, оборудовать свои F-35 бортовыми радарами, а не ставить вместо них блины от штанги (фото просочились в американскую прессу минувшей зимой).

Ни выровнять огромный дисбаланс в торговле (70/30 в пользу Поднебесной), ни провернуть потужные контракты – Трампу со свитой не удалось. Пожалуй, самым довольным среди свиты Трампа выглядел Илон Маск, ибо его шанхайское предприятие единственное из всей империи Tesla работает в прибыль.

Но даже во всей этой скудной «перемоге» Рыжего есть один, но очень серьёзный, изъян. Все тарифные, редкоземные и прочие послабления Пекина, равно как соя, говядина и авиалайнеры «Боинг» – прямо завязаны на продажу американского оружия Тайваню, о чём Трампу терпеливо внушалось китайской стороной.

Грабли в том, что в течение одного-трёх месяцев Конгресс США должен одобрить продажу крупной партии оружия тайваньским сепаратистам, и тогда вся «потужная перемога», добытая оранжевым стариканом в ходе короткого визита в КНР, обратится в тыкву.

Но пока этого не случилось, неуёмный дед трубит на весь мир, как замечательно он пообщался с председателем Си, да какие триллионы бабла он ловко заработал на китайцах.