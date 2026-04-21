«У Трампа проблемы» – потери США на Ближнем Востоке вдесятеро выше заявленных

Максим Столяров.  
21.04.2026 23:25
  (Мск) , Москва
В преддверии выборов Дональд Трамп пытается скрыть крупные потери, которые понесли США на Ближнем Востоке.

Об этом на своём канале заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Трампа и так полно проблем. В преддверии выборов у него серьезные проблемы с экономикой. Трамп не хочет жертв по вполне понятной причине, потому что эта война крайне непопулярна.

В США не было того единения вокруг флага, которое обычно происходит, когда страна вступает в очередную войну», – сказал Крапивник.

«Они наживаются на прибылях от войн. Им все равно, победят они или проиграют. Они зарабатывают деньги. Это все, что их волнует.

Но у них есть тенденция – они не хотят терять слишком много людей. По крайней мере, сейчас они не стремятся к большим жертвам.

Но я вам скажу, что потери в США намного выше, чем вам говорят. Я бы умножил их, как минимум, на десять. Все показатели говорят об этом.

Хотя, это все равно не так много. Ведь во Вьетнаме погибло 60-70 тысяч человек», – резюмировал он.

Напомним, накануне эс-командующий восками США в Европе Бен Ходжес признался, что вторжение американских войск на территорию Ирана чревато потерями и вызовет еще большее недовольство в американском обществе.

