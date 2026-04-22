«Украинский опыт войны с Россией бездарно пропадает» – конгрессмен США обвинил Пентагон в бездействии

Максим Столяров.  
22.04.2026 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 210
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США необходимо полностью перенять и использовать с пользой для себя украинский опыт ведения войны, однако администрация Трампа медлит с этим вопросом.

Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил конгрессмен-демократ Стивен Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США необходимо полностью перенять и использовать с пользой для себя украинский опыт ведения войны,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В то время как диктаторы свободно обмениваются информацией и ресурсами, демократический мир сильно отстаёт в укреплении своей обороноспособности и нашего сотрудничества в деле продвижения идеалов свободы. Украинцы готовы поддержать нас и наших союзников в защите от иранских атак, делая это с минимальными затратами и эффективно.

Тем не менее, Пентагон под руководством президента Трампа медлит с полной интеграцией украинского опыта и возможностей в систему национальной обороны США.

Мы должны использовать с максимальной выгодой для себя опыт Украины в сфере обороны, который она приобрела ценой больших усилий», – сказал Коэн.

«Необходимо как можно скорее противостоять союзу Ирана и России. Например, поощрение производства украинских беспилотников в США и создание условий для их закупки Соединёнными Штатами — это очевидный шаг, который должен предпринять Пентагон, чтобы одновременно укрепить обороноспособность США и поддержать Украину», – агитировал конгрессмен.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Украинский опыт войны с Россией бездарно пропадает» – конгрессмен США обвинил Пентагон в бездействии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить