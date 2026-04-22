«Украинский опыт войны с Россией бездарно пропадает» – конгрессмен США обвинил Пентагон в бездействии
США необходимо полностью перенять и использовать с пользой для себя украинский опыт ведения войны, однако администрация Трампа медлит с этим вопросом.
Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил конгрессмен-демократ Стивен Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В то время как диктаторы свободно обмениваются информацией и ресурсами, демократический мир сильно отстаёт в укреплении своей обороноспособности и нашего сотрудничества в деле продвижения идеалов свободы. Украинцы готовы поддержать нас и наших союзников в защите от иранских атак, делая это с минимальными затратами и эффективно.
Тем не менее, Пентагон под руководством президента Трампа медлит с полной интеграцией украинского опыта и возможностей в систему национальной обороны США.
Мы должны использовать с максимальной выгодой для себя опыт Украины в сфере обороны, который она приобрела ценой больших усилий», – сказал Коэн.
«Необходимо как можно скорее противостоять союзу Ирана и России. Например, поощрение производства украинских беспилотников в США и создание условий для их закупки Соединёнными Штатами — это очевидный шаг, который должен предпринять Пентагон, чтобы одновременно укрепить обороноспособность США и поддержать Украину», – агитировал конгрессмен.
