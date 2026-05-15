Украинский политолог призвал соотечественников не откладывая спасаться бегством или «залегать на дно»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже после завершения войны для Украины не просматривается положительных сценариев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Один из подписчиков поинтересовался, когда это все закончится, имея в виду украинскую войну.

«Я не вижу конца этому безумию, которое сопряжено с войной между Россией и Украиной. Я не вижу положительных сценариев для Украины после окончания войны», – сказал эксперт.

По его словам, главная задача для каждого украинца сегодня «выжить и самосохраниться».