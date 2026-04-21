Укро-политолог: Уляжемся в предбаннике ЕС вместо вступления – и сойдёт за «перемогу»
Предложение Франции и Германии «вступить» Украине в ЕС без доступа к финансовым механизмам и права голоса – может быть продано украинскому обществу как «перемога» на фоне грядущих уступок Киева.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперта спросили, вариант частичной интеграции в ЕС для Украины – это лучше, чем ничего, или – риск навсегда остаться в предбаннике.
«Честно, думаю, это неплохое решение. Потому что мы сейчас находимся в поиске компенсаторного механизма, с точки зрения общественного мнения. Простыми словами, большой победы, которая устроит украинское общество и компенсирует украинскому обществу возможные уступки в рамках компромиссов.
Мы находимся в поиске этой большой победы, которую можно продать украинскому обществу как большую победу для того, чтобы оно согласилось на определённые уступки, изменения и на некоторые неприятные вещи. И даже такое вступление в предбанник ЕС может быть такой победой», – ответил Бортник.
