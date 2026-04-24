Укро-военкор: «Хороших командиров рот превращают в плохих комбатов и комбригов»
В ВСУ зачастую на высшие должности продвигают низовых командиров, которые просто не тянут такой уровень.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хороший командир роты, который хорошо показал себя на этом посту, может стать достаточно посредственным или даже плохим комбатом и абсолютно некомпетентным комбригом, потому что, возможно, он не успел выучиться на этом посту, сделать выводы или получил неправильный опыт», – сказал пропагандист.
По его словам, «служба в армии и война дает не только положительный опыт».
«Война дает не только положительный боевой опыт, она и отрицательный боевой опыт дает. И это тоже проблема. Поэтому, если ты хочешь опережать, если ты хочешь улучшать качество командования, нужно вводить объективные критерии оценки тех или иных командиров.
Методы командира, работавшие год назад, за год современной войны могуть быть полностью устаревшими, некомпетентными, вредными», – рассуждал Бутусов.
