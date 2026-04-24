Укро-военкор: «Хороших командиров рот превращают в плохих комбатов и комбригов»

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 20:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 57
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В ВСУ зачастую на высшие должности продвигают низовых командиров, которые просто не тянут такой уровень.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Хороший командир роты, который хорошо показал себя на этом посту, может стать достаточно посредственным или даже плохим комбатом и абсолютно некомпетентным комбригом, потому что, возможно, он не успел выучиться на этом посту, сделать выводы или получил неправильный опыт», – сказал пропагандист.

По его словам, «служба в армии и война дает не только положительный опыт».

«Война дает не только положительный боевой опыт, она и отрицательный боевой опыт дает. И это тоже проблема. Поэтому, если ты хочешь опережать, если ты хочешь улучшать качество командования, нужно вводить объективные критерии оценки тех или иных командиров.

Методы командира, работавшие год назад, за год современной войны могуть быть полностью устаревшими, некомпетентными, вредными», – рассуждал Бутусов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить