Укро-военкор: «Хороших командиров рот превращают в плохих комбатов и комбригов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ВСУ зачастую на высшие должности продвигают низовых командиров, которые просто не тянут такой уровень.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Хороший командир роты, который хорошо показал себя на этом посту, может стать достаточно посредственным или даже плохим комбатом и абсолютно некомпетентным комбригом, потому что, возможно, он не успел выучиться на этом посту, сделать выводы или получил неправильный опыт», – сказал пропагандист.

По его словам, «служба в армии и война дает не только положительный опыт».