В европейском бомонде растёт и ширится протест против русофобии
Пока что Брюсселю удаётся продвигать свою русофобскую политику, но всё больше европейских политиков заявляют о необходимости восстановить отношения с Россией.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Министр-президент Саксонии сказал, что пришло время наладить отношения с русскими. Премьер-министр Бельгии сказал то же самое.
То есть можно сказать, что сейчас в Европе наблюдается тенденция к пересмотру ортодоксальных взглядов, политических, экономических, социальных и внешнеполитических догм, которые продвигает центр ЕС – Урсула и Калас.
И даже Мадьяр в Венгрии придерживается примерно такой же риторики», – сказал Меркурис.
«Но должен сказать, что исходя из всего произошедшего, из опыта, я думаю, что по крайней мере на данный момент центр ЕС сохраняет общий контроль и давление.
Будет оказываться давление, скорее, на Радева, чем на них. У Радева не так много возможностей для проведения реальных изменений», – подытожил он.
