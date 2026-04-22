Пока что Брюсселю удаётся продвигать свою русофобскую политику, но всё больше европейских политиков заявляют о необходимости восстановить отношения с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр-президент Саксонии сказал, что пришло время наладить отношения с русскими. Премьер-министр Бельгии сказал то же самое. То есть можно сказать, что сейчас в Европе наблюдается тенденция к пересмотру ортодоксальных взглядов, политических, экономических, социальных и внешнеполитических догм, которые продвигает центр ЕС – Урсула и Калас. И даже Мадьяр в Венгрии придерживается примерно такой же риторики», – сказал Меркурис.