В Киеве испугались формирования анти-украинской коалиции в Болгарии

Вадим Москаленко.  
20.04.2026 22:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3499
 
Болгария, Выборы, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Болгария исторически ориентирована на Россию, и может создать много проблем для киевского режима.

Об этом в эфире канала «Лига» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Орбан – это некое персональное выражение политиков ЕС, которые хотят оставаться в тени, но говорить голосом Орбана. И таких очень много.

То, что болгарские выборы прошли так, как прошли – там есть хорошая возможность формирования коалиции, которая точно не будет проукраинской.

Болгария всегда была пророссийской. Это имеет исторические корни, поскольку российская армия освобождала территорию современной Болгарии от Османской империи. Это до сих пор живёт в их исторической памяти, особенно старшего поколения», – сказал Климкин.

«Болгарская община на Украине довольно многочисленная. Она живёт как в Бессарабии, так и в других регионах. Украинцев болгарского происхождения меньше.

Болгарское правительство, очевидно, не будет идти по пути Орбана, но проблемы нам может создавать – финансовые, и политические», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить