В Киеве испугались формирования анти-украинской коалиции в Болгарии
Болгария исторически ориентирована на Россию, и может создать много проблем для киевского режима.
Об этом в эфире канала «Лига» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Орбан – это некое персональное выражение политиков ЕС, которые хотят оставаться в тени, но говорить голосом Орбана. И таких очень много.
То, что болгарские выборы прошли так, как прошли – там есть хорошая возможность формирования коалиции, которая точно не будет проукраинской.
Болгария всегда была пророссийской. Это имеет исторические корни, поскольку российская армия освобождала территорию современной Болгарии от Османской империи. Это до сих пор живёт в их исторической памяти, особенно старшего поколения», – сказал Климкин.
«Болгарская община на Украине довольно многочисленная. Она живёт как в Бессарабии, так и в других регионах. Украинцев болгарского происхождения меньше.
Болгарское правительство, очевидно, не будет идти по пути Орбана, но проблемы нам может создавать – финансовые, и политические», – добавил он.
