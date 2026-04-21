В ВСУ растёт количество насильно мобилизованных женщин

Из-за огромных потерь каждый год в украинской армии растёт процентное количество женщин.

Об этом на своём канале заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если посмотреть на ситуацию в Украине, то можно увидеть, что около 90% людей, которые сейчас отправляются на передовую, мобилизованы насильственно, и число женщин среди них неуклонно растет.

Сейчас в ВСУ служат около 13-14% женщин, и с начала войны их число удвоилось, если не утроилось. А в прошлом году на передовой было всего 5% женщин», – сказал Крапивник.