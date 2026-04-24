«Корпусная реформа» ВСУ полностью провалилась.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник Зеленского по дронам, нацист и убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас распространена практика того, что бригады воюют прикомандированными подразделениями. У нас почти нет бригад, которые полностью воюют своим составом. Я знаю один недавний пример, когда у бригады забрали её батальон, и из-за этого у неё просели боевые возможности. И чтобы эти возможности восстановить, не вернули её батальон, а прикомандировали чужой. Вот так оно и работает. Вернее, не работает. И это очень большая проблема, потому что даже человечные командиры, когда воюют прикомандированными силами, по-другому к ним относятся. Потому что это не их подразделение», – указал Стерненко.