«Во всей красе»: на Украину надвигается Руина – киевский политтехнолог

Украина приближается к Руине [термин, описывающий междоусобицу и раздрай в Малороссии во второй половине XVII века].

Об этом в в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первые признаки нарастающей Руины – это, во-первых, феодализация страны, то есть появление уездных феодалов со своими силовыми структурами. У нас это частично происходит, но пока война… это всё-таки как-то консолидирует даже. А вот всё чаще слышишь в разговорах, что люди, которые общаются с мэрами, что жалуются при любом удобном случае на то, что Киев у нас забрал подоходный налог под предлогом войны. И, соответственно, мы те вопросы, которые требуют от нас наши горожане, живущие в нашей общине, решить не можем, потому что вот Киев виноват. И это рано или поздно приведёт к конфликтным отношениям центра и регионов», – сказал укро-эксперт.

Еще одним символом он считает убегавших в Киеве от террориста полицейских.