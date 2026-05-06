Вслед за США можно: депутаты сербского парламента захотели снять санкции с Белоруссии

Депутаты от Социалистического движения Боян Торбица и Джордже Комленски представили в сербский парламент законопроект об отмене санкций, введенных Сербией в отношении Белоруссии в соответствии с решениями Евросоюза.

Народные избранники считают, что Сербия присоединилась к антибелорусским санкциям под «бесстыдным давлением со стороны ЕС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Социалисты подчеркнули, что Белград подключился в том числе к санкциям от 4 июня 2021 года, касающимся запрета на пролет самолетов белорусских авиакомпаний над воздушным пространством и доступ в аэропорты Европейского союза. Они высказали убеждённость, что подобные действия были политически некорректными и нанесли в первую очередь ущерб репутации Сербии, поскольку Белоруссия — дружественное государство, которое никогда в своей истории не совершало актов враждебности по отношению к сербам, никогда не вводило и не соблюдало ограничительные меры, которые в прошлом применялись против сербского государства и народа.

«Это государство, которое не признало в одностороннем порядке провозглашенную независимость так называемого Косово и всегда поддерживало полный суверенитет и территориальную целостность Республики Сербия. Особое значение имеет исторический факт, что президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белград 14 апреля 1999 года во время агрессии НАТО против Федеративной Республики Югославия, выразив солидарность в то время, когда Сербия подвергалась вооружённым атакам», – отметили они.

Политики поставили под сомнение обоснованность антибелорусских санкций, поскольку США начали систематически отменять их.

«Выдача компании «Белавия» лицензии в сентябре 2025 года была официально подтверждена, за этим последовало дополнительное снятие ограничительных мер в марте 2026 года в отношении «Белинвестбанка», Министерства финансов Республики Беларусь и Банка развития Республики Беларусь. Принимая во внимание все вышеизложенное, …есть все политические, государственные и моральные основания незамедлительно принять решение об отмене, аннулировании и приостановлении действия всех актов и мер, посредством которых Республика Сербия осуществляла соблюдение решений Совета Европы, вводящих ограничительные меры против Белоруссии», – говорится в законопроекте.

Тем не менее, есть большие основания сомневаться в том, что сербская политическая элита, живущая мечтами о «европейском пути» своей страны в очередной раз согласится выступить поперёк политики ЕС.