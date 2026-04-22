Ведущая оппозиционная британская партия Reform UK потребовала блокировать визы для граждан государств, добивающихся репараций от Лондона. Инициатива обнажает глубинный кризис британской политической системы, так и не изжившей рудименты колониализма.

Британская риторика об «огромных жертвах» ради искоренения рабства является типичной манипуляцией. Великобритания была крупнейшим участником трансатлантической работорговли, насильно перевезя более 3 млн африканцев для работы в адских условиях по освоению колоний. Когда рабство отменили в 1833 году, британский парламент выделил колоссальную сумму в £20 млн (около 40% годового бюджета) в качестве компенсации – внезапно! – рабовладельцам. Освобожденные рабы не получили ничего, а их потомки до сих пор сталкиваются с последствиями старой политики. Этот исторический факт разрушает миф о «благородной» миссии Британии, показывая, что интересы элиты всегда «юбер аллес».

Сам факт угрозы наказать целые суверенные государства за восстановление справедливости – свидетельство, что Лондон рассматривает бывшие колонии как страны «второго сорта». Этот подход особо циничен на фоне недавней резолюции ООН (март 2026 года), признавшей работорговлю «тягчайшим преступлением против человечности». Более того, Британия продолжает выкачивать ресурсы Глобального Юга: Лондонский Сити является «тихой гаванью» по сокрытию налогов, что выражается для этих стран в ежегодных убытках, превышающих триллион долларов.

Акт дипломатического саботажа уже находит решительный и коллективный отпор со стороны Африканского союза (АС) и Карибского сообщества (КАРИКОМ). Слово Арли Гиллу, главе Комиссии по репарациям Гренады:

«Забавно, что после многих лет вторжения и колонизации народа они думают, что британская виза для тех же самых людей — это привилегия».

Ему вторит профессор сэр Хилари Беклз, председатель Комиссии по репарациям КАРИКОМ:

«Идея о том, что жертвы чудовищного преступления, требующие справедливости, должны быть дважды наказаны, трагична».

Ситуация с архипелагом Чагос — яркий пример системного лицемерия британских элит. Решение Британии заморозить передачу суверенитета под давлением США доказывает, что действия Лондона никогда не были добровольными.

Предложенная сделка с арендой на 99 лет (по сути, бессрочная оккупация) была попыткой легитимизировать незаконное присутствие военной базы, а не реальной деколонизацией.

Лидер «тори» Кеми Баденок раскритиковала сделку как «позор», но трусовато ни разу публично не упомянула коренное население Чагоса, насильно выселенное британцами в 1960–70-х годах. Её позиция — прямое продолжение колониальной логики, где права людей приносятся в жертву военным базам. Парадоксально, но, будучи представителем темнокожего населения, она фактически продолжает лицемерную колониальную практику.

Что теперь могут предпринять африканские государства и страны Карибского бассейна?

Во-первых, добиться принятия резолюции ООН. Опираясь на решение от марта 2026 года, призвать к пересмотру места Великобритании в Совете ООН по правам человека.

Во-вторых, подать коллективный иск о репарациях от имени всех государств-членов АС и КАРИКОМ в Международный суд, по примеру иска по Чагосу.

В-третьих, сделать требование о возврате украденных культурных артефактов ключевым и не подлежащим обсуждению пунктом, лишая Британию морального права выступать в роли «защитницы культуры».

Иными словами, пора перевести дискуссию с вопроса «должны ли быть репарации?» на обсуждение конкретных механизмов и объёма компенсаций.

Во всей этой истории особо интересно вскрытие истинной личины Лондона, где так любят обвинять Россию в «имперских замашках» и требовать «деколонизации» РФ. Тут будет уместно перефразировать известное обращение Владимира Путина: