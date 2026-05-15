Запад намерен взять у России полный реванш за поражение в Северной войне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад ставит цель ослабить Россию до такой степени, что той придется согласиться на унизительные условия, вплоть до раздела страны на отдельные государства.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Европа, европейские лидеры сегодня являются заложниками транснациональных корпораций, которые расставляют свои кадры на руководящие должности в ЕС. Это не конспирология, посмотрите на биографии Макрона, Мерца, других европейских политиков, как активно действуют представители дома Ротшильдов, «Блэк Рока» и прочих корпораций, влияющих на европейскую политику», – сказал Бондаренко.

По его словам, транснационалов интересует, в первую очередь, ресурсная база России.

«Россию можно будет раздробить на 10-15 независимых государств, в которых можно вести свою абсолютно компрадорскую грабительскую политику. С точки зрения корпораций, игра стоит свеч. Они считают, что Россия слишком слаба экономически», – описывает логику мировой закулисы политолог.

Он добавил, что в планах Запада, чтобы Украина повоевала еще год-два, ослабляя Россию.

«После чего ее поставят перед фактом: либо она идет на условия Запада, либо начнется война, в которой Россия может проиграть. В Европе уже окрестили гипотетическую войну как Северная война 2.0. Если первая Северная война дала России выход к Балтийскому морю, то сейчас речь идет о том, чтобы выбросить из Балтийского моря, сделать его внутренним морем НАТО», – уверен Бондаренко.

Он считает, что Россия обязательно даст ответ на эти притязания, добавив, что вопрос заключается в том, «как поведут себя гиганты – Китай и Соединенные Штаты».