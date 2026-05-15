Запад намерен взять у России полный реванш за поражение в Северной войне
Запад ставит цель ослабить Россию до такой степени, что той придется согласиться на унизительные условия, вплоть до раздела страны на отдельные государства.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европа, европейские лидеры сегодня являются заложниками транснациональных корпораций, которые расставляют свои кадры на руководящие должности в ЕС. Это не конспирология, посмотрите на биографии Макрона, Мерца, других европейских политиков, как активно действуют представители дома Ротшильдов, «Блэк Рока» и прочих корпораций, влияющих на европейскую политику», – сказал Бондаренко.
По его словам, транснационалов интересует, в первую очередь, ресурсная база России.
«Россию можно будет раздробить на 10-15 независимых государств, в которых можно вести свою абсолютно компрадорскую грабительскую политику. С точки зрения корпораций, игра стоит свеч. Они считают, что Россия слишком слаба экономически», – описывает логику мировой закулисы политолог.
Он добавил, что в планах Запада, чтобы Украина повоевала еще год-два, ослабляя Россию.
«После чего ее поставят перед фактом: либо она идет на условия Запада, либо начнется война, в которой Россия может проиграть. В Европе уже окрестили гипотетическую войну как Северная война 2.0. Если первая Северная война дала России выход к Балтийскому морю, то сейчас речь идет о том, чтобы выбросить из Балтийского моря, сделать его внутренним морем НАТО», – уверен Бондаренко.
Он считает, что Россия обязательно даст ответ на эти притязания, добавив, что вопрос заключается в том, «как поведут себя гиганты – Китай и Соединенные Штаты».
