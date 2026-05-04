Запад уверен, что сточит Россию о «геодроны» в виде Украины, Прибалтики и Румынии, – Уралов
Германия, Великобритания и Франция уверены, что до них не дойдет сапог российского солдата и действуют смело, потому что считают, что смогут «сточить» российскую армию о «геодроны» в виде Украины, Прибалтики, Польши и Румынии.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что на Западе не боятся войны с Россией. Почему? Потому что они видят, что Москва воюет только с теми, кто напрямую конфликтует и угрожает.
Ну вот, мы же видим, как, например, воюет Иран. Ему же напрямую угрожают США и Израиль, и наносит удары. Но, тем не менее, достаётся и союзникам в том числе, я имею в виду монархии Залива.
Вот, пока Россия ведёт стратегию войны только непосредственно с самим участником войны, не нанося удары по тому, кто вооружает, финансирует, обеспечивает логистику, консультации, связь, массу всего остального, до тех пор делают выводы, что Россию можно будет уничтожить, скормив таких вот «геодронов».
То есть сначала мы скормим России, чтоб она самоубивалась об Украину, за это время какая-то часть России, так сказать, сотрётся, – они же цинично это называют, – об Украину.
Потом мы будем Россию стачивать и уничтожать о Прибалтику, потом мы будем стачивать Россию о Польшу и Румынию.
И вот за это время, пока Россия будет, так сказать, самоубиваться в этой, а это же ещё для них война, кстати, внутри, в том числе православной культуры… Отлично, с румынами пусть повоюют. Россия самоуничтожится, и до Германии дело не дойдёт. Вот как рассуждают в Германии и в Британии, и не только», – заявил Уралов.
