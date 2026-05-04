Зеленский в ярости. Коломойский наносит ответный удар?

На Украине продолжается скандал, связанный с публикацией очередной порции коррупционного компромата на ближайшее окружение диктатора Владимира Зеленского и получившего название «Миндичгейт» по имени друга и бизнес-партнера узурпатора Тимура Миндича, бежавшего в Израиль.

Пару дней назад режим ввел санкции против экс-главы Зе-офиса Андрея Богдана, которого считают причастным к организации нового «слива». Санкции предусматривают лишение государственных наград Украины, блокировку активов и так далее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что Богдан занимал должность главы Зе-офиса с 21 мая 2019 по 11 февраля 2020 года, после чего его сменил Андрей Ермак, недавно отправленный в отставку после разразившегося коррупционного скандала.

Богдан после увольнения не стеснялся в нелестных эпитетах в адрес своего бывшего шефа, в частности говорил, что Зеленский «променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют».

Богдан считался близким к олигарху Игорю Коломойскому, который сыграл не последнюю роль в победе Зеленского на выбора и которого тот, став президентом, посадил в тюрьму.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, представитель конкурирующей за власть с режимом группировки «соросят», пишет о причинах санкций против Богдана:

«Я так понимаю, это типа на основе конспирологии, что именно он слил пленки Миндича».

При этом он обращает внимание, что Богдана санкционировали на 10 лет, тогда как сбежавшего Миндича – на 3 года.

Волонтер ВСУ Игорь Лаченков («Лачен») тоже считает, что имела место месть за публикацию нового компромата.

«Вся страна обсуждает пленки Миндича… В офисе считают Богдана тем, кто «слил» пленки Миндича для «Украинской правды», а заказал все это Коломойский в их понимании. Поэтому вчера Коломойскому добавили еще одно подозрение, а этому санкции», – пишет Лачен.

Ориентированное на глобалистов и оппонирующее Зеленскому киевское издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, сообщает, что предложение о введении санкций против Богдана подала СБУ.

«По данным источников, соответствующее представление было подписано исполняющим обязанности главы Службы безопасности Евгением Хмарой», – пишет «ЗН».

Что интересно, сам Богдан считает, что «слив» организовал Миндич через журналиста «УП» Михаила Ткача, опубликовавшего материалы следствия.

«Еще в 2019 году Михаил Ткач проводил расследование по заказу и используя информацию, полученную от Коломойского. Такие контакты происходили через Тимура Миндича. Месяц назад Михаил Ткач «нашел» Тимура Миндича в Израиле на пляже. Учитывая фантастичность мысли, что вышеупомянутая встреча была случайной, оцениваю ее как попытку передать сигнал соучастникам преступления в необходимости предпринимать действия по закрытию такого дела или выводу из-под удара Миндича», – написал Богдан.

Он обращает внимание, что в этом же сюжете утверждалось: Миндич и Ермак общаются исключительно через адвокатов по очень длинной цепочке, что «маловероятно для двух друзей, которые называют друг друга Тимур и Андрей, и минимум десять лет звонят друг другу по 100 раз в день».

«Как следует из сюжета УП, опубликованного 30.04.25, Михаил Ткач напрямую общается с Тимуром Миндичем, поскольку он позвонил ему во время записи интервью. И это, очевидно, публичная угроза соучастникам преступления не только «слить» документы из материалов дела, но и дать разоблачительные показания. В другом случае этот момент, когда звонит Миндич и перебивает запись, никогда бы не попала в финальную версию отредактированной и опубликованной видеозаписи. Соответственно, вывод очевиден – материалы сливает Тимур Миндич напрямую журналистам через Михаила Ткача», – считает Богдан.

Напомним, что в новой порции записей фигуранты упоминают «Андрея и Вову», по всей видимости, имея в виду Ермака и Зеленского.