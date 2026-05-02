«Чтобы не получилось второй Венгрии»: Евросоюз не даст Черногории свернуть с пути предательства

Алексей Топоров.  
02.05.2026 22:25
  (Мск) , Белград
Первое с 2013 года расширение Евросоюза может произойти за счёт Черногории – маленькой бывшей республики Югославии с населением в 630 тысяч человек.

Новейшая история Черногории во многом напоминает Украину – отделилась от Сербии, объявила о своем отдельном языке, поощряет раскол единой Церкви, проводит политику давления против сторонников общесербского единства.

Во времена Российской империи Петербург дотировал значительную часть бюджета Черногории. Теперь же Черногория отменяет безвизовый режим для граждан России, чтобы привести политику в соответствие с санкциями ЕС. По иронии, Россия первой из великих держав признала «незалежность» Черногории в 2006 году.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос дала чётко понять, что Черногория будет поглощаться на особых условиях –  чтобы исключить появление «троянских коней» внутри Евросоюза, каким в Брюсселе считали Венгрию при Викторе Орбане.

«В соглашения о вступлении новых стран в ЕС будет включено новое положение, которое позволит Европейской комиссии применять санкции в случае несоблюдения правил и ценностей Союза. Соглашение о вступлении Черногории в ЕС станет первым, в котором будут предусмотрены специальные защитные механизмы, разработанные на основе опыта сотрудничества с Венгрией», – предупредила Кос.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого называют «сербским Жириновским», заявил, что элиты Черногории одновременно предали Сербию и Россию.

«Черногория ввела санкции против России, вонзила Сербии нож в спину, признав независимость так называемого Косово. Она отказалась от собственной (сербской) национальной идентичности и изобрела новую, искусственную, которую называла черногорской», – отметил политик.

