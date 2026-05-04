Макрон нахваливает Пашиняна: Никол вывел Армению из-под влияния России
У «соросят», пришедших к власти в Армении вместе с Николом Пашиняном, за восемь лет отлично получилось разорвать связи с Россией.
Об этом, выступая на Европейском саммите в Ереване, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я считаю, что работа, проделанная Николом в отношении Армении за последние несколько лет, впечатляет. Давайте будем честны – я имею в виду, что восемь лет назад сюда бы никто не приехал. И тот факт, что у вас так много визитов первых лиц в вашу страну — это хороший знак.
Потому что восемь лет назад многие страны воспринимали эту страну как своего рода ф сателлита России. Никол организовал «Бархатную революцию» и решил вывести страну из-под влияния России – за это его и продолжают ежедневно критиковать. И тот факт, что он выбрал мир и Европу — это очень сильный сигнал», – сказал Макрон.
Он дал понять, что происходящее на Украине, в Молдове и Армении взаимосвязано, и дирижируется из одного места.
«А война сопротивления в Украине, стратегия Армении, то, что происходит в Молдове, а также то, что делают многие страны вокруг нас — это ещё и тот факт, что мы, европейцы, за последние несколько лет решили сделать коллективный шаг к пробуждению и перестать зависеть от какой-либо крупной державы», – заявил Макрон.
English version :: Читать на английском Макрон нахваливает Пашиняна: Никол вывел Армению из-под влияния России
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: