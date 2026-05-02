Кипрский журналист удивлён «какой-то нерешительностью» Москвы

Максим Столяров.  
02.05.2026 21:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 522
 
Дзен, Политика, Россия


Кремлю пора определиться, кто является его стратегическим союзником, а кто – противником, потому что нельзя угодить сразу всем.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил кипрский аналитик Алекс Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кремлю пора определиться, кто является его стратегическим союзником, а кто – противником, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кремлевское руководство должно принять решение – они хотят выиграть эту войну, или нет? Они пытаются угодить всем: должны быть в хороших отношениях с Трампом, с нефтяными олигархами, с БРИКС и Китаем.

И давайте не будем забывать о том, что «нужно держать двери открытыми для наших европейских партнеров». Может быть, в будущем они одумаются и снова придут в себя», – сказал Христофору.

«Знаете, чувствуется какая-то нерешительность. Это только мое мнение со стороны. После четырех лет такого подхода нерешительность все еще ощущается.

Есть поговорка, что нельзя угодить всем, что если пытаться угодить всем, то не угодишь никому. Вот такое ощущение у меня от нынешней администрации Кремля», – добавил он.

Метки:

English version :: Читать на английском Кипрский журналист удивлён «какой-то нерешительностью» Москвы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить