Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский режим должен знать, что в случае атаки на Москву 9 мая будет приведена в действие поставленная задача по ликвидации соответствующих киевских деятелей.

Об этом в эфире «Царьграда» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о решении провести парад Победы в Москве без военной техники, что связано с террористической активностью Киева.

«Главная цель парада – демонстрация национальной мощи и амбиции. И когда у нас исключается эта составляющая, возникает вопрос – у нас произошёл геополитический пересмотр собственных амбиций, с символической точки зрения?.. Украина наращивает разработку дальних БПЛА, заявлено о финальной стадии разработки баллистических ракет, как было заявлено, против Москвы, и чиновники какие принимают решения? Отказаться от парада? Вместо того, чтобы принять решение о мобилизации промышленности и экономики, и самое главное, науки, которая должна была обеспечить защиту от БПЛА… Чиновник должен не ставить точку в своём предложении, а говорить: «в этой связи, чтобы устранить угрозу, мы не запретили что-то, а приняли принципиальное решение на уровне Совбеза, нашими спецслужбами поставлена задача ликвидации соответствующих государственных деятелей», как евреи делают», – сказал Пинчук.

Ведущий депутат Госдумы Михаил Делягин предложил не путать российскую государственную политику с Израилем, однако офицер с ним не согласился.