Удары по российским тылам обеспечивает Британия – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
04.05.2026 15:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 265
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским тылам, собираются не на Украине и даже не в Восточной Европе, а в Британии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским тылам, собираются не на Украине и даже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кто открутил сейчас условный кран того, что Украина успешнее бьет вглубь Российской Федерации? Это всё Made in Britain – дальнобойные беспилотники, равно как и технологии подводных беспилотников.

Вы же понимаете, что эти беспилотники собирают не на заводе Антонова. И не на том, что осталось от Харьковского авиазавода, это исключено.

Да и любое масштабное производство, поскольку летят сотни, пускай это легкомоторные самолеты по своей сути, но это должны быть гигантские производственные площади, чтобы обеспечивать этот поток. И точка сборки явно находится даже не в Восточной Европе.

Говорят, это Британия.  Ведь дрон напоминает легкомоторный самолет вполне конкретного производителя», – сказал Золотарев.

«А вот целеуказание и разведданные пока получаем из Соединенных Штатов. И, кстати, это дополнительный риск, который может обернуться большой бедой для Украины в плане ПВО. Как бы там ни было, но 250 американских спутников-шпионов, а у британцев и у французов по 25, разница совершенно очевидна», – подытожил он.

Метки:

English version :: Читать на английском Удары по российским тылам обеспечивает Британия – украинский эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить